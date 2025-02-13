Ognjen Mimovic için açıklama: "Avrupa'nın en iyilerinden"

Kızılyıldız CEO'su Zvezdan Terzic, Fenerbahçe'nin Zenit'e kiraladığı Ognjen Mimovic ile ilgili konuştu.

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Ognjen Mimovic için açıklama: 'Avrupa'nın en iyilerinden'
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13 Şubat 2025 18:18
Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan transfer ettiği ve yabancı kontenjanının dolması nedeniyle Zenit'e kiraladığı Ognjen Mimovic ile ilgili açıklama geldi.

Mimovic'in eski kulübü Kızılyıldız'ın CEO'su Zvezdan Terzic, Sırp futbolcu ile ilgili konuştu.

"AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN"

Terzic, 20 yaşındaki futbolcu için, "Mimovic, Avrupa'nın en iyi genç sağ beklerinden biri. Gelecekte uzun süre Sırbistan Milli Takımı'nda oynayacaktır. İnanılmaz bir hızı, çok iyi bir tekniği ve top kullanma becerisi var. Bence o yaşlardaki Ivanovic'e benziyor." ifadelerini kullandı.

4,5 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, Sırp ekibi Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki sağ bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

KIZILYILDIZ PERFORMANSI

Sarı-Lacivertliler'e transferi öncesi bu sezon Kızılyıldız'da 19 maça çıkan Mimovic, 1 gol attı ve 2 asist yaptı. 

 

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