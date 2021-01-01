Nurkic ameliyat oldu, 6 hafta sonra değerlendirilecek

Portland Trail Blazers, pivot Jusuf Nurkic'in kırılan sağ bileğinden ameliyat olduğunu ve altı hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.



Nurkic, geçtiğimiz Perşembe günü konuk Indiana Pacers'a karşı 111-87 mağlup olunan karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde sakatlanmıştı.



Bir top çalma denemesinde elini sakatlayan Nurkic, bileğini tutarken görülmüş ve mola alındığı sırada soyunma odasına giderek, bir daha maça dönmemişti.



Boşnak pivot, karşılaşmaya 10.3 sayı ve 7.6 ribaund ortalamaları ile girmişti.



