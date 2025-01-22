Nuri Şahin kader maçını kaybetti

Nuri Şahin'in görevi için kritik önem taşıyan maçta Dortmund, Bologna'ya 2 dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nuri Şahin kader maçını kaybetti
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22 Ocak 2025 00:52
Son güncelleme 22 Ocak 2025 00:54
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta maçında Bologna ile Dortmund karşı karşıya geldi. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bologna 2-1'lik skorla kazandı.

Alman basını tarafından Nuri Şahin'in geleceği açısından kritik kabul edilen ve teknik direktörlük koltuğunu kaybetmemesi için yenilmemesi gerektiği belirtilen mücadeleye Dortmund, 15. dakikada Serhou Guirassy'nin penaltı golüyle öne geçerek başladı.

DALINGA OYUNA GİRDİ, MAÇI DEĞİŞTİRDİ

64. dakikada oyuna Thijs Dalinga, 71. dakikada skora eşitliği getirdi, 72. dakikada Samuel Illing Junior'a asistini yaptı.

DORTMUND'DAN SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET

Son 8 resmi maçta 1 kez kazanabilen ve resmi maçlarda üst üste 4. kez yenilen Dortmund, 12 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini elde eden Bologna, puanını 5'e çıkardı.

Dortmund, gelecek hafta Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Bologna ise Sporting Lizbon deplasmanına gidecek.

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