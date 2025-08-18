18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Nottingham Forest, Kalimuendo'yu transfer etti

Nottingham Forest, Rennes oyuncusu Arnaud Kalimuendo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

calendar 18 Ağustos 2025 16:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nottingham Forest, Kalimuendo'yu transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



ngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Fransa'nın Rennes takımından Arnaud Kalimuendo'yu kadrosuna kattı.

Nottingham Forest Kulübü, 23 yaşındaki Fransız santrfor ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 26 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.


Paris Saint-Germain ve Lens formaları da giyen Kalimuendo, 2022'de Rennes'e imza attı.

Rennes'de geçen sezon 34 maça çıkan Fransız futbolcu, 18 gol kaydetti.

Sezona Brentford'a karşı alınan 3-1'lik galibiyetle başlayan Nottingham Forest, Kalimuendo'nun yanı sıra Omari Hutchinson, Dan Ndoye, James McAtee, Angus Gunn, Igor Jesus ve Jair Cunha'yı transfer ederek 170 milyon sterline yakın bonservis harcaması yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
