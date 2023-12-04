Nordsjaellandlı isimden Icardi sevinci paylaşımı!

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçına attığı gollerle damga vuran Benjamin Nygren, sosyal medya hesabından flaş bir görsel paylaştı.
Sarı lacivertli takım karşısında hat-trick yapan Nordsjaelland'ın 22 yaşındaki futbolcusu Benjamin Nygren, sosyal medya hesabından 'Icardi GIF'li paylaşım yaptı.
Danimarkalı oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içinde Türkiye gündemine oturdu. Çok sayıda sarı kırmızılı taraftarlar, Nygren'in bu gönderisini kendi hesabında paylaştı.
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Sarı lacivertli takım karşısında hat-trick yapan Nordsjaelland'ın 22 yaşındaki futbolcusu Benjamin Nygren, sosyal medya hesabından 'Icardi GIF'li paylaşım yaptı.
Danimarkalı oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içinde Türkiye gündemine oturdu. Çok sayıda sarı kırmızılı taraftarlar, Nygren'in bu gönderisini kendi hesabında paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
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