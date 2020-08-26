Nijeryalı kanat oyuncusu imza için Türkiye'de

Rosenborg'un 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Samuel Adegbenro'nun imza için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

Nijeryalı kanat oyuncusu imza için Türkiye'de
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26 Ağustos 2020 08:29
Rosenborg'un sol kanat oyuncusu Nijeryalı Samuel Adegbenro transfer için Türkiye'ye geldi.

Norveç basınına yansıyan haberde ciddi sakatlığı nedeniyle geçen sezonu 4 maç oynayarak geçiren Nijeryalı oyuncunun yeniden form tutabilmek için böyle bir yöntemi seçtiği vurgulandı. En büyük çıkışını 2017 yılında Viking formasıyla gösteren Adegbenro, istikrarlı bir görüntü oluşturmasa da oynadığı maçlarda sol kanattan etkili koşuları ile tanınıyor.

Rosenborg'a 2017 yılında 1.6 milyon euroya transfer olan 24 yaşındaki isim burada toplamda 71 maçta 16 gol 9 asist kaydetti.

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