Nijeryalı kanat oyuncusu imza için Türkiye'de

Rosenborg'un sol kanat oyuncusu Nijeryalı Samuel Adegbenro transfer için Türkiye'ye geldi.



Norveç basınına yansıyan haberde ciddi sakatlığı nedeniyle geçen sezonu 4 maç oynayarak geçiren Nijeryalı oyuncunun yeniden form tutabilmek için böyle bir yöntemi seçtiği vurgulandı. En büyük çıkışını 2017 yılında Viking formasıyla gösteren Adegbenro, istikrarlı bir görüntü oluşturmasa da oynadığı maçlarda sol kanattan etkili koşuları ile tanınıyor.



Rosenborg'a 2017 yılında 1.6 milyon euroya transfer olan 24 yaşındaki isim burada toplamda 71 maçta 16 gol 9 asist kaydetti.



