Galatasaray'ın transferi için büyük çaba sarf ettiği İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo İstanbul'a geldi.



İtalyan basını tarafından verilen bilgilere göre Galatasaray'ın Roma'yla anlaşmasının ardından özel uçağa binen Zaniolo, akşamüstü saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Sağlık kontrollerinin ilk bölümünden geçen İtalyan yıldızın transferinin yetiştirilebilmesi için kalan testlerin Çarşamba günü içerisinde yapılacağı ifade edildi.



Galatasaray, bu transfer için Roma'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.



Zaniolo, Galatasaray'a 2027 yılına kadar imza atacak. Yıldız 10 numaranın sözleşmesinde ayrıca 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alacak.



Zaniolo, İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak.





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