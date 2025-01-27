Nicolo Zaniolo'dan flaş Jose Mourinho hamlesi!

Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo, dikkat çeken bir harekete imza attı.
İtalyan yıldız, kariyerine Fenerbahçe'de devam eden teknik direktör Jose Mourinho'nun doğum gününü kutladı.
Roma'da Portekizli teknik adamla birlikte çalışan Zaniolo, sosyal medya hesabından sarıldıkları fotoğrafı paylaştı.
Nicolo Zaniolo'nun paylaştığı fotoğraf sosyal medyada konuşulan olaylardan oldu.
İtalyan yıldız, kariyerine Fenerbahçe'de devam eden teknik direktör Jose Mourinho'nun doğum gününü kutladı.
Roma'da Portekizli teknik adamla birlikte çalışan Zaniolo, sosyal medya hesabından sarıldıkları fotoğrafı paylaştı.
Nicolo Zaniolo'nun paylaştığı fotoğraf sosyal medyada konuşulan olaylardan oldu.