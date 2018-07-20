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Niasse'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Oumar Niasse için Everton Menajeri Marco Silva'dan açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Niasse'den Galatasaray'a kötü haber
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20 Temmuz 2018 02:46
Everton Menajeri Marco Silva, Galatasaray ile anılan forvetlerden olan Oumar Niasse hakkında açıklamalarda bulundu.

Marco Silva, gazetecilerle yaptığı sohbette Koeman döneminde gözden düşen Oumar Niasse'nin takımda kalmasını istediğini söyledi.

Bir muhabirin Niasse'nin durumunu sorması üzerine Silva, ''Niasse benim planları içinde yer alıyor. Onun oyun şekli, o bölgede oynayan diğer oyuncularımızdan farklı. Sahada farklı işler yapabilecek bir oyuncu. Bu yüzden onun gibi bir isme ihtiyacım var'' cevabını verdi.

Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın düşündüğü adaylar arasında yer alan Niasse'nin ayrılması bu açıklamanın ardından iyice zora girmiş oldu.

Niasse, geçtiğimiz gün oynanan hazırlık maçında 4 gole imza atmıştı.



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