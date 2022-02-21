Neymar: "ABD'de oynamak isterim, oranın tatili fazla"

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Neymar: 'ABD'de oynamak isterim, oranın tatili fazla'
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21 Şubat 2022 18:20
Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar, geleceğiyle ilgili flaş itirafta bulundu.

As gazetesine konuşan Neymar, "Tekrar Brezilya'ya dönüp Santos için oynamayı gerçekten çok istiyorum. O kasabayı, o atmosferi ve o harika stadyumu gerçekten özledim." ifadelerini kullandı.

En az bir yıl yıl mutlaka Amerika Birleşik Devletleri MLS Ligi'nde oynamak istediğini belirten Brezilyalı futbolcu, "En az bir sezon Amerika Birleşik Devletleri'nde oynamak istiyorum. Orada sezonlar çok uzun sürmüyor. Üç veya dört aylık bir tatilin var." açıklamasında bulundu.

Neymar bu sezon Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 16 maçta, 4 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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