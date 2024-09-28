New York Knicks'ten büyük takas

New York Knicks, sürpriz bir takasa imza atarak Karl-Anthony Towns'ı kadrosuna kattı.



Knicks, 4 kez All-Star seçilen pivot Karl-Anthony Towns'ı Minnesota Timberwolves'tan takasla aldı.



Towns karşılığında Wolves'a Julius Randle, Donte DiVincenzo ve 1. tur draft hakkı yollandı.



New York Knicks, geçen sezonu konferans yarı finaline yükselmiş ve 7. maçta Indiana Pacers'a elenmişti.



29 yaşındaki Towns, NBA kariyerinde 573 maça çıktı ve 22.9 sayı 10.8 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları yakaladı.



