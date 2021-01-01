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New York Knicks organizasyonu "%100 aşılandı"

New York Knicks genel menajeri Scott Perry, organizasyondaki tüm oyuncuların, antrenörlerin ve personelin tam aşılanmış olduklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks genel menajeri Scott Perry, organizasyondaki tüm oyuncuların, antrenörlerin ve personelin tam aşılanmış olduklarını açıkladı.

Bu gelişme, Knicks'in bu sezon New York City'nin aşı zorunluluğuyla ilgili hiçbir problem yaşamayacağı anlamına geliyor.

New York şehri, Madison Square Garden da dahil olmak üzere tüm kapalı yemek, spor salonu ve eğlence mekanlarına erişim için, ev sahibi takım üyelerinin aşılandıklarına dair kanıt göstermelerini zorunlu kılıyor.

NBA genelinde, oyuncuların veya hakemlerin 4.5 metre çap mesafesinde çalışan tüm koçlar, ofis üyeleri ve antrenörler dahil tüm takım personelinin, tam aşılı olmaları gerektiği bildirilmişti. Dini veya tıbbi muafiyetleri olanlar hariç, tüm maç hakemlerinin de tam olarak aşılanmış olmaları zorunlu kılınmıştı.

Perşembe itibariyle, NBA oyuncularının %90'ının KOVID-19'a karşı tam aşılı olduğu duyurulmuştu.


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