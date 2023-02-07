Brooklyn Nets ve Toronto Raptors'ın, Ben Simmons ve Pascal Siakam'ın dahil olduğu bir takas paketini görüştüğü belirtildi.



Simmons'ın şu anda NBA'de "herhangi bir takas değerinin olmadığı" iddia edilmiş olsa da, HoopsHype'tan Michael Scotto, Nets ve Raptors ekiplerin Simmons ve birkaç ilk tur draft hakkının bulunduğu potansiyel bir Siakam takasını tartıştıklarını öne sürdüler.



Simmons bu sezon maç başına 7.4 sayı, 6.5 ribaund ve 6.4 asist ortalamalarına sahipken, Siakam ise 24.7 sayı, 7.9 ribaund ve 6.2 asistle Toronto'nun en skorer ismi konumunda.





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