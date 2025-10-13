13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
0-08'
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-06'
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
0-09'

Neom, yeniden Galatasaray'dan istiyor: Mauro Icardi!

Suudi Arabistan ekiplerinden Neom SC, Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

calendar 13 Ekim 2025 18:21 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 18:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Neom, yeniden Galatasaray'dan istiyor: Mauro Icardi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek büyük bir uğraş sergileyen Suudi Arabistan ekibi Neom, bu kez sarı-kırmızılı ekipten farklı bir yıldızı istiyor.

ICARDI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre Suudi ekibi, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Körfez ekibinin bu transferi Ocak ayında gerçekleştirmek istediği belirtildi.

20 MİLYON EURO

Haberde Neom'un sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız için 20 milyon euroluk iki yıllık sözleşme teklif edeceği kaydedildi.

Daha önce Torino iddiası gündeme gelen Mauro Icardi ile Club America, Penarol ve Estudiantes de ilgileniyor.  



Bu sezon Galatasaray ile 9 maça çıkan 32 yaşındaki golcü, 5 gollük performans sergiledi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.