Nedim Özbey: 'Milli Takım'ı finallere götüreceğiz'

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da rahatsızlık yaşadığı ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiği süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini unutamadığını söyledi.



Aynı zamanda Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten Özbey, CEV Kupası son 16 turu maçı için gittikleri İspanya'nın Las Palmas kentinde 16 Aralık'ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir süre bu ülkede tedavi gören 65 yaşındaki çalıştırıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla 21 Aralık'ta Türkiye'ye getirildi.



Bu süreçle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Nedim Özbey, şu ifadeleri kullandı:



"Hastanede tek başınızasınız. En ufak bir şeyden bile etkileniyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen telefonla, bir Türk vatandaşı olarak yalnız olmadığımı ve devletin nefesini hissettiğimi anladım. Bu, çok önemli. Arkamda Türk devleti var. Bu ülkeye çok hizmet verdim. Bu devlet de beni unutmuyor. Recep Tayyip Erdoğan'a, sporculara verdiği değerden dolayı teşekkür ediyorum. Döndükten sonra da 2 kez aradı. Bütün sağlığımla ilgilendi. Çok önemli bir harekette bulundu. Gençlik yıllarımızda aynı kulüpte o futbol oynuyordu, ben de voleybol oynuyordum. 1973'ten beri tanışıyoruz. Sporculuğu da çok iyiydi. İnsanlığı da çok iyi. İnsan sahip çıkıldığında duygularını saklayamıyor. Saklayamadım duygularımı. Gözümden yaş geldi."



İspanya'da ve Türkiye'de geçirdiği tedavi sürecinden bahseden Nedim Özbey, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir pıhtı beyne doğru atmak üzere vücutta harekete geçmiş ama çok erken uyarıldığımız için hemen müdahale ettiler. Gittiğimiz hastane İspanya sınırları içinde en iyi ikinci hastaneymiş. Her türlü imkanı sağladılar. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Madrid Büyükelçimiz Cihad Erginay, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz beni yalnız bırakmadı. Galatasaray Voleybol Şubesi Genel Menajeri Mehmet Berent Bayrakçı bir saniye yanımdan ayrılmadı. İstanbul'da yapılan tetkikler sonunda çok iyi müdahale edildiği, buradaki kısa tedaviden sonra normal hayata dönmem gerektiğini söylediler."



- "Ait olduğum yer milli takım"



Tedavi sürecinin ardından 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin hazırlıkları için A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndaki görevinin başına geçen Nedim Özbey, şunları söyledi:



"Bana bu kadar imkan sağlayan bu ülkenin bir çocuğu olarak milli takımın başında olmam gerektiğini düşündüm. Doktorlarım, 'Hiçbir sakıncası yok, olabilirsin' dediler. Ben de ait olduğum yere geldim. Benim ait olduğum yer milli takım. Bu milli takımda Türk vatandaşı olarak en uzun süre çalışan antrenörüm."



- "Milli takımın finallere kalmasını sağlayacağız"



Deneyimli başantrenör, eleme maçlarında sergileyecekleri performansla 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarına inandığını aktardı.



Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yarın başlayacak eleme maçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Nedim Özbey, şöyle konuştu:



"En formda oyuncuları çağırdık. Normalde geniş kadro 32 kişi. Onun altında 22 kişilik bir kadromuz var. 18 kişilik bir kadroyu 14'e indirdik. Herkesin durumu iyi. Sadece bir şanssızlık oldu. Oğulcan Yatgın, ısınma esnasında omzundan sakatlandı ve çok üzdü bizi. Onun yerine Arda Bostan'ı kadroya çağırdık. Çalışmalar iyi gidiyor. Kolej takımı ayarındayız. Herkes burada olmayı çok seviyor. Benim şu ana kadar onlara verdiğim en büyük duygu, milli takımda olmanın heyecanını yaşamak. Bu heyecanı yaşıyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor."



Danimarka'nın elemelerden çekilmesinin ardından maçların Kuzey Makedonya'ya verilmesi nedeniyle CEV'e eleştiride bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Danimarka elemelerden çekilince CEV, ikinci ayak maçlarını da Kuzey Makedonya'ya verdi. Ne için verdiler anlayamadım? Burhan Felek Spor Salonu, Avrupa'nın en organize, en merkezi ve en düzgün salonu. Böyle bir yer yok. Avrupa'da birçok takım, devre arasında ve yaz döneminde burada çalışmak için başvuruda bulunuyor. Nedense CEV bu maçların 2 ayağını da Kuzey Makedonya'ya verdi. Canları sağ olsun. Biz elemelerde gerektiği şekilde oynayıp milli takımın finallere kalmasını sağlayacağız." şeklinde görüş belirtti.



- "Hiçbir zaman rakibi küçümsemek olmaz"



Elemelerde ikişer maç yapacakları Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya ile ilgili görüşlerini aktaran Nedim Özbey, şu ifadeleri kullandı:



"En zoru, bu maçları oynamak. İddialı ekipler olduğunda maçlara daha iyi hazırlanıyorsunuz. Kuzey Makedonya, yeni bir atılım yapıyor. Çok iyi bir antrenörleri var. Son Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçta biz onları yendik. Ancak Kuzey Makedonya, sonraki müsabakalarda müthiş oynadı. Hiçbir zaman rakibi küçümsemek olmaz. Bosna Hersek de vazgeçilecek bir takım değil. Ben oyuncularıma güveniyorum. Çok tecrübeli ve Avrupa seviyesinde oynayan oyuncularımız var. Orada işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum."



- "Erkek voleybolu doğru yolda"



Nedim Özbey, Türkiye'de erkek voleybolunun doğru yolda ilerlediğini ancak biraz zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti.



Kadın voleybolunda milli takım düzeyindeki başarılara erişmeyi hedeflediklerini ifade eden Özbey, şunları kaydetti:



"Kadın voleybolu, Türkiye'nin en başarılı takım branşı. Bu yolu biz de yeni arkadaşlarımızla yakalamak üzereyiz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Erkek voleybolu, uzun süre bir boşluk geçirdi. Ben A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı 2005'te bıraktım. Takımım, İzmir'de Üniversiteler Arası Oyunlar'da dünya şampiyonu olmuştu. Uzun bir süre sonra tekrar geldim. Görev yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum ama bıraktığım gibi bulmadım. Özellikle federasyonun yapmış olduğu özel çalışmalarla yeni genç oyuncular çıktı. Bu çocuklar takımlarında artık görev alır vaziyete geldiler. Bu çocukları 1-2 yıl içinde çok daha büyük yerlerde görmek istiyorum. Bütün amacım bu. Daha önce bunu yaptım. Önümüz açık. 32 kişilik bir kadromuz var. Bu 14 kişiyi dışarıda bırakayım, diğer 14'ünü alayım hiç fark etmez. Bu kadar net konuşuyorum. Avrupa'da Rusya haricinde hiçbir ülkede bizim gibi 32 hazır oyuncusu olan yok. Bunları organize etmemiz lazım. Erkek voleybolu doğru yolda. Puanlarımızı yükseltmeliyiz. Önce şu eşiği geçmemiz lazım. Hedefimiz 2024 Olimpiyat Oyunları."



