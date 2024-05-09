Necip Uysal: "Para değil kupa istiyoruz başkanım"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ankaragücü zaferi sonrası kesenin ağzını açtı. Hasan Arat, maç sonu soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik ederken kaptan Necip Uysal, kupayı da almak istediklerini söyledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Necip Uysal: 'Para değil kupa istiyoruz başkanım'
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09 Mayıs 2024 09:56
Son güncelleme 09 Mayıs 2024 10:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun en önemli maçlarından birine çıkan Beşiktaş, Ankaragücü karşısında hata yapmayıp adını finale yazdırırken takımın bu başarısı karşısında başkan Hasan Arat da sessiz kalmadı.

Siyah beyazlıların başkanı, Tüpraş Stadı'nda 1-0 kazanılan mücadelenin ardından soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik ederken finale çıkma başarısı olarak tüm takıma toplam 7 milyon TL toplam prim verileceğini vaat etti.

"PARA DEĞİL KUPA İSTİYORUZ BAŞKANIM"

Takım adına söz alan kaptan Necip Uysal, başkan Hasan Arat'a teşekkür ederek "Biz para değil, kupa istiyoruz başkanım. Jestiniz için teşekkür ediyoruz" derken kupayı da kulübe getireceklerini söyledi.  

 
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