Necdet Ergün: 'Maradona elle golü benden öğrendi'

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın bir dönemine damga vurmuş, şampiyonluk kupaları kaldırmış yıldızlarından Necdet Ergün'ün kariyerinde en çok konuşulan anısı Ali Sami Yen'de Galatasaray'a eliyle attığı golüdür. Beşiktaş'ın bu golle 1-0 kazandığı maç sonrası Necdet, tarihi bir itirafla golü elle attığını söylemiştir. O günleri şöyle anlatıyor: "1983- 84 sezonunda Galatasaray ile Ali Sami Yen Stadı'nda oynuyoruz. Şekerbegoviç topu bana ortaladı, göğsümle stop ettim. Tam vuracakken, Galatasaraylı futbolcu Ali Çoban da topa yöneldi, o müdahale etmeden el çabukluğu marifet ile topu düzelttim ve vurdum (elle) gol oldu.Hakem Özcan Oal da golü verdi. 1-0 galip geldiğimiz o maç Galatasaray'ı şampiyonluktan etmişti. Ben maçtan sonra elle attığımı itiraf ettim. Beşiktaş forması üzerimdeyken yalan söylemek bana yakışmazdı. O maçta, golü elle attım. Maçtan sonra da 'Bütün Türkiye gördü bir tek hakem göremedi' diye pozisyonu itiraf ettim. Benim o itirafıma kadar 'Bu pozisyonda top elime çarptı' diye itiraf eden bir futbolcu olmadı. Sanırım bu konuda bir ilkim. Yıllar sonra da Maradona 'Tanrının eli' dediğinde aklıma o maç gelmişti.Futbol hayatımın ilginç anılarından birini de Bursaspor-Beşiktaş maçının ikinci devresinde yaşamıştım. Maç başladı, tribünler stadı ıslık sesleriyle çınlatıyor. Sahaya kedi köpek girdiğinde böyle şeyler yaşanırdı. Ama bu durum öyle değildi. Taraftarların kaleyi göstermesiyle vaziyet anlaşıldı. Maç başlamış, rakip takım taç atarken bizim kalenin boş olduğunu gördüm. Bir de baktım kaleci Adem numaralı tribünden çıkmış aheste aheste geliyor. 'Neredesin Adem' dediğimde; 'Kaptan takımı saysaydın ya' diyerek kalesine geçmişti."Ergün: "Ahmet Nur Çebi kulübün zor döneminde geldi. Allah yardımcısı olsun. Bence kurtuluş bütün kulüplere örnek bir altyapı devriminde."Necdet, Beşiktaş'ın son dönemde yaşadığı mali bunalımın çıkış yolunun alt yapı olduğunu belirterek, şu tespitlerde bulundu: "Şenol Hoca'nın Beşiktaş'tan ayrılmasının en büyük nedeni, duyduğum kadarıyla istediği oyuncuların alınmaması. Bu doğrultuda Fikret Orman'la oyuncu bazında bazı problemler yaşadığı. Fikret Orman stadı yaptı, iki şampiyonluk yaşadı. Kredisi daha fazla olmalıydı.Sonrasında Ahmet Nur Çebi başkan kulübün zor döneminde geldi. Allah yardımcısı olsun. Kulübü borçlardan kurtarmanın yollarını arıyor. Benim düşüncem acil altyapıya kesin dönüş olmalı. Bütün kulüplere örnek olacak devrimci bir yapı ile atılım yapılması gerekli."Ergün: "Sergen Yalçın'ın kurnazlığı takım oyununa da yansıyor. Beşiktaş taraftarı da onu seviyor ve güveniyor. Tecrübesi arttıkça başarılı olacaktır."Sezona Abdullah Avcı ile başlayan, ancak büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta görevi devralan Sergen Yalçın, eski yıldızların takibinde. Necdet Ergün de birçok Beşiktaşlı gibi Sergen Yalçın'ın takımı toparladığını düşünüyor ve ona destek verilmesi halinde daha iyi işler yapacağına inanıyor. Ergün'ün Sergen Yalçın hakkındaki düşünceleri şöyle: "Sergen Yalçın'ın futbolculuğu tartışılmaz. Futbol kurnazlığı takımın oyununa da yansıyor. Tecrübesi arttıkça çok faydalı olacağına inancım tamdır. Beşiktaş'tan yetişmiş olması da bir avantaj. Taraftarlar onu seviyor ve ona güveniyor."Necdet Ergün, 'Gölgedeki Yıldız' ismiyle bugünlerde okurlarıyla buluşan ve hayatını konu alan kitabın isminin nereden geldiğini şöyle açıkladı: "300 sayfalık 'Gölgedeki Yıldız' isimli kitap Ahmet Ürkmezgil'in matbaasında basılarak kitapevinde satışa sunuldu. Bizim dönemde maçlar gündüz oynanıyordu ve sıcak oluyordu, ben de numaralının bulunduğu alan gölge olduğu için orada dururdum. 2. devre de diğer tarafta değil ters tarafta oynardım tribünler de 'Gölgede oynuyor' diye takılmıştı bana. Biz de oradan esinlenerek kitabın adını 'Gölgedeki Yıldız' koyduk."Necdet, 'Gölgedeki Yıldız' unvanını aldığı İnönü'nün yıkılışında statta bulunmuş... Hislerini ise şöyle anlattı: "Futbol yaşantımda anılarıma sığamayacak kadar sevinç, hüzün ve şampiyonluklar yaşadığım bu stat yıkılırken oradaydık. Bir tarih yok oluyordu. İnsan üzülüyor tabii. Ama yerine teknolojik modern bir stat yapıldı yüreğimiz biraz ferahladı."Ergün: "Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transferim daha sezon bitmeden gerçekleşti. Beşiktaş Yöneticisi Metin Keçeli Trabzon'a geldi, yöneticiler aralarında benim de olurumu alarak anlaştılar. Böylece sezon sonunda Beşiktaş'a transferim gerçekleşti. Bu arada beni Galatasaray ve Fenerbahçe de istedi ama ben Beşiktaş'ı seçtim.Necdet Ergün eski takım arkadaşı ve Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında şu ifadeleri kullandı: "Şenol Güneş işini iyi yapan iyi bir teknik direktör ben çok beğenirim... Milli Takım'ın yeniden yapılanmasında takıma ruh ve özgüven aşıladı. Takımda bulunan çocuklar hem genç hem tecrübeli. Birçoğu Avrupa takımlarında top koşturuyorlar, ben bu Milli Takım'ın turnuvalarda başarılı olacağına inanıyorum."Futbola Cerrahpaşa'da sonra Anadolu Üsküdar takımında adım attı. Boluspor'da profesyonel oldu ve oynadığı futbolla dikkatleri çekti. Sonrasında Trabzonspor'a transfer olarak bu takımın efsane kadrosu içinde yer aldı. 1979 yılında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta 1981/1982 ve 1985/1986 sezonlarında şampiyon kadro içinde yer aldı. 1986 yılındaki şampiyonluk sonrası futbolu bıraktı. 14 kez milli formayı giydi.Necdet Ergün, TFF'de Türk futboluna hizmet etmeyi sürdürüyor: "TFF Türkiye Bölgeler sorumlusu Nevruz Şerif hocam. Ben de İstanbul bölgesi teknik sorumlu antrenörlüğünü yapıyorum. Hem bölge karmalarını oluşturuyoruz hem de genç milli takımlara oyuncu seçiyoruz. Bizim buradaki görevlerimiz genç milli takımların alt yapısını oluşturmak."Necdet Ergün herkesi karantina kurallarına uymaya çağırırken esprili ifadeler kullandı: "Her ne kadar evde karantinada geçen günlerim kafese tıkılmış bir aslan gibi olsa da, yapılacak tek şey kurallara uymak. Bu mikrobu bir an önce alt ederek eskinin kıymetini daha iyi anladığımız hayatımıza dönmek istiyoruz. Aksi takdirde o pencere senin, bu pencere benim dayanılması güç günlere devam ederiz. Ev halimiz PTT yani pijama, terlik, TV."Necdet Ergün, bugünlerde dünyanın yaşadığı koronavirüs salgını hakkında şu ifadeleri kullandı: "Şu koronanın insanlara yaptığına bakıyorum, bütün dünya insanlarını adeta hizaya sokmuş gibi. Temizlik, hijyen had safhada. Daha öncelerde umursamadığımız birçok şey, şu an güncelimiz oldu."