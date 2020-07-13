Ndiaye: 'Sonuna kadar mücadele'

Trabzonspor'da Badou Ndiaye, Denizlispor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Şampiyonluk için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden Ndiaye, "Öne geçtikten sonra maalesef 2. yarıda arka arkaya 2 gol yedik. Çok çabaladık ama başarılı olamadık ve kaybettiğimiz bir maç oldu. Biz Trabzonspor'uz, sonuna kadar devam etmek zorundayız. Sonuna kadar mücadeleyi vereceğiz." dedi.
Şampiyonluk için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden Ndiaye, "Öne geçtikten sonra maalesef 2. yarıda arka arkaya 2 gol yedik. Çok çabaladık ama başarılı olamadık ve kaybettiğimiz bir maç oldu. Biz Trabzonspor'uz, sonuna kadar devam etmek zorundayız. Sonuna kadar mücadeleyi vereceğiz." dedi.