Ndiaye: 'Sonuna kadar mücadele'

Trabzonspor'da Badou Ndiaye, Denizlispor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Şampiyonluk için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden Ndiaye, "Öne geçtikten sonra maalesef 2. yarıda arka arkaya 2 gol yedik. Çok çabaladık ama başarılı olamadık ve kaybettiğimiz bir maç oldu. Biz Trabzonspor'uz, sonuna kadar devam etmek zorundayız. Sonuna kadar mücadeleyi vereceğiz." dedi.



