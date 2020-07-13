Ndiaye: "Sonuna kadar mücadele"

Trabzonspor'da Badou Ndiaye, Denizlispor maçı sonrasında konuştu.

Ndiaye: 'Sonuna kadar mücadele'
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13 Temmuz 2020 23:24
Trabzonspor'da Badou Ndiaye, Denizlispor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Şampiyonluk için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden Ndiaye, "Öne geçtikten sonra maalesef 2. yarıda arka arkaya 2 gol yedik. Çok çabaladık ama başarılı olamadık ve kaybettiğimiz bir maç oldu. Biz Trabzonspor'uz, sonuna kadar devam etmek zorundayız. Sonuna kadar mücadeleyi vereceğiz." dedi.



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