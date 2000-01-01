"NBA yeni bir takım eklerse, bu Seattle SuperSonics olabilir" iddiası!

NBA'de bir genişleme durumunun yakında gerçekleşebileceği ve Seattle SuperSonics'in olası bir senaryoda "ilk sırada" olduğu iddia edildi.



NBA, 2020'de mali kayıplarının bir kısmını telafi etmenin yollarını aramaya devam ederken, genişleme yoluyla yeni takımlar eklemek, giderek daha makul bir senaryo gibi görünüyor.



Lig başkanı Adam Silver geçmişte daha fazla takım eklemeyi pek savunmasa da, sezon öncesinde düzenlediği yakın zamanlı bir basın toplantısında, buna yönelik ilgisini dile getirmişti.



ESPN'den Tim Bontemps'e göre, NBA böyle bir karar alırsa, Seattle SuperSonics ekibi sıradaki takım gibi görünüyor:



"NBA, 2002'de Charlotte Hornets'ı (o zamanki adıyla Bobcats'i) eklemeyi kabul ederek 30 takıma genişlediğinden beri bir takım eklememişti (2004'te oynamaya başladılar). Lig genişlemeyi tercih ederse, Seattle muhtemelen ilk sırada yer alacak. Seattle, Vivek Ranadive takımı satın almadan ve Sacramento'da tutmadan önce, 2013'te neredeyse Sacramento Kings'i satın alıyordu. SuperSonics 2008'de Oklahoma City'ye taşındığından beri, Seattle'da bir takım bulunmuyor."



