Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"NBA yeni bir takım eklerse, bu Seattle SuperSonics olabilir" iddiası!

NBA'de bir genişleme durumunun yakında gerçekleşebileceği ve Seattle SuperSonics'in olası bir senaryoda "ilk sırada" olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'de bir genişleme durumunun yakında gerçekleşebileceği ve Seattle SuperSonics'in olası bir senaryoda "ilk sırada" olduğu iddia edildi.

NBA, 2020'de mali kayıplarının bir kısmını telafi etmenin yollarını aramaya devam ederken, genişleme yoluyla yeni takımlar eklemek, giderek daha makul bir senaryo gibi görünüyor.

Lig başkanı Adam Silver geçmişte daha fazla takım eklemeyi pek savunmasa da, sezon öncesinde düzenlediği yakın zamanlı bir basın toplantısında, buna yönelik ilgisini dile getirmişti.

ESPN'den Tim Bontemps'e göre, NBA böyle bir karar alırsa, Seattle SuperSonics ekibi sıradaki takım gibi görünüyor:

"NBA, 2002'de Charlotte Hornets'ı (o zamanki adıyla Bobcats'i) eklemeyi kabul ederek 30 takıma genişlediğinden beri bir takım eklememişti (2004'te oynamaya başladılar). Lig genişlemeyi tercih ederse, Seattle muhtemelen ilk sırada yer alacak. Seattle, Vivek Ranadive takımı satın almadan ve Sacramento'da tutmadan önce, 2013'te neredeyse Sacramento Kings'i satın alıyordu. SuperSonics 2008'de Oklahoma City'ye taşındığından beri, Seattle'da bir takım bulunmuyor."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal