NBA'de gecenin X raporu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Dallas Mavericks'i 129-122 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.



NBA'e 2 maçla devam edildi. Heat, konuk ettiği Mavericks'i 7 sayı farkla yendi.



Heat'te Jimmy Butler, 35 sayı ve 12 asistle "double-double" yaparken takımı da üç maç sonra galibiyetle tanıştı.



Dallas Mavericks'te Luka Doncic'in 42 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.



Mavericks'te Tim Hardaway 31, Kyrie Irving ise 23 sayı ve 8 asistle oynadı.



Ingram'ın 36 sayısı galibiyeti getirdi



Günün diğer maçında ise New Orleans Pelicans, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 122-114 yendi.



Pelicans'ta Brandon Ingram, 36 sayı kaydederek galibiyete önemli katkı verdi.



Clippers'ta ise Kawhi Leonard, 40 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.





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