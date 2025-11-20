20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
Juventude-Cruzeiro
22:00
Bahia-Fortaleza
00:00
Corinthians-Sao Paulo
01:30
Ceara-Internacional
03:30
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

NBA Başkan Yardımcısı Tatum'dan NBA Avrupa için ilk aşamada mini turnuva önerisi:

"Küçük bir turnuva düzenlenebilir. Knicks, Lakers ve Bulls takımları PSG, Real Madrid ve Manchester City ile karşılaşabilir. Böylece ilk yılı tamamlayabiliriz ve bence bu heyecan verici bir teklif olur"

calendar 20 Kasım 2025 14:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Başkan Yardımcısı Mark Tatum, ekosistemdeki birçok potansiyel yatırımcıyla görüştüklerini ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden elit takımların da NBA Avrupa'da yer alabileceğini söyledi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen bir konferansta konuşan Tatum, "Anladığım kadarıyla (kalıcı takımları Avrupa Ligi'ne bağlayan) lisanslar gelecek yılın sonunda sona eriyor. Birkaç takım bu lisansı imzalamadı. İmzalayan takımların lisansı iptal etme konusunda ne yapabileceklerini bilmiyorum ancak birkaç takımın bu lisansı imzalamadığını biliyorum. Anladığım kadarıyla, bu lisanslar sona erdiğinde, takımlar istedikleri ligde oynamakta özgür olacak." ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili henüz kesinleşen bir şey olmadığını belirten Tatum, "Ekosistemdeki birçok potansiyel yatırımcıyla görüşüyoruz. Bu karışım üst düzey ligdeki mevcut takımların, basketbol branşı olmayan bazı futbol takımlarının ve tamamen yeni kurulan bazı takımların bir örneği olacak." dedi.


Kısa vadede, NBA takımlarının Avrupa Ligi takımlarıyla karşılaştığı bir sezon öncesi turnuvası gibi organizasyon düzenlenebileceğini dile getiren Tatum, "Küçük bir turnuva düzenlenebilir. Knicks, Lakers ve Bulls takımları PSG, Real Madrid ve Manchester City ile karşılaşabilir. Böylece ilk yılı tamamlayabiliriz ve bence bu heyecan verici bir teklif olur. Turnuva sonunda bir kupa verilir. Orta vadede, yani beş ila on yıl sonra, örneğin Avrupa Ligi'nde ilk iki sırayı alan takımların NBA Kupası turnuvasına katıldığı bir durum görebiliriz. Böylece birdenbire AC Milan ve Barcelona, NBA Kupası turnuvasında mücadele etmiş olur." diye konuştu.

Tatum, The Athletic'e verdiği demeçte ise NBA Avrupa Ligi'nin ilk sezonunun muhtemelen 2028-2029'da başlayacağını söyledi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
