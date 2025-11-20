NBA Başkan Yardımcısı Tatum'dan NBA Avrupa için ilk aşamada mini turnuva önerisi:

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Başkan Yardımcısı Mark Tatum, ekosistemdeki birçok potansiyel yatırımcıyla görüştüklerini ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden elit takımların da NBA Avrupa'da yer alabileceğini söyledi.ABD'nin New York kentinde düzenlenen bir konferansta konuşan Tatum,ifadelerini kullandı.Projeyle ilgili henüz kesinleşen bir şey olmadığını belirten Tatum,dedi.Kısa vadede, NBA takımlarının Avrupa Ligi takımlarıyla karşılaştığı bir sezon öncesi turnuvası gibi organizasyon düzenlenebileceğini dile getiren Tatum,diye konuştu.Tatum, The Athletic'e verdiği demeçte ise NBA Avrupa Ligi'nin ilk sezonunun muhtemelen 2028-2029'da başlayacağını söyledi.