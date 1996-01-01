Nash: "Hey Mike, maçtan sonra ayakkabılarını alabilir miyim?"

NBA efsanesi Steve Nash, çaylak sezonunun yirminci gününde Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabılarını istediği "aptalca" anısını hatırladı.



Nash, Jordan ile karşılaşmasını Ernie Johnson ile konuştu. Hikayesi, 1996-97 sezonunda Bulls ile ilk karşılaşmalarından hemen sonra başlıyordu.



Takım otobüsünde Steve Nash, takım arkadaşı Chucky Brown'ın Jordan'ın giydiği bir çift ayakkabısını tuttuğunu fark etmişti. Brown, meraklı olan Nash'e, paha biçilmez ayakkabıları alması için, tek yapması gereken şeyin Jordan'ın kendisine sormak olduğunu açıklamıştı.



Ve böylece Nash ilk karşılaşmalarından dokuz gün sonra bunu yapmıştı. Nash, bu kez Jordan ile eşleşmişti ve posttan ünlü fadeaway şutunu sokmuştu. Bir düşmanın üzerinen sayı attığını attığını hissetmek yerine, Nash düşünülemez olanı yapmıştı:



"Bir çaylak olarak, 'Vay canına, MJ üzerimden sayı attı. Eğlenceli bir şekilde oynamama izin veriyor. Bu inanılmaz.' diye düşünüyordum. Ve tek aklımdan geçen, Chucky Brown'ın onun ayakkabılarını almış olmasıydı. Bu yüzden döndüm, gülümsedim ve 'Maçtan sonra ayakkabılarını alabilir miyim?' diye sordum."



"O ANI DÜNYALARA DEĞİŞMEZDİM"



Nash, Johnson'a söylediği gibi, o sırada "genç ve aptal" idi. Ama o anı hiçbir şeye değişmeyeceğini ekledi:



"Böyle birisini, çoğumuzun yaptığı gibi idol aldığınızda, bu durum, belki de bir rakibinin ayakkabılarını istemememem gerektiği farkındalığının yerini almıştı. Geri dönüp baktığımda, çoğu kişinin düşünebileceği gibi, aptalca anlardan sadece biriydi. Ama aynı zamanda, o anı dünyalara değişmezdim."



