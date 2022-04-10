Napoli'ye şampiyonluk yolunda ağır darbe!

İtalya Serie A'da şampiyonluk hesapları yapan Napoli, kendi sahasında Fiorentina'ya 3-2'lik skorla kaybetti. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Napoli'ye şampiyonluk yolunda ağır darbe!
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10 Nisan 2022 18:03
İtalya Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, Avrupa kupalarına katılmak isteyen Fiorentina ile karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Fiorentina oldu.

Fiorentina'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Nicolas Gonzalez, 66. dakikada Jonathan Ikone ve 72. dakikada Arthur kaydetti. Napoli'nin golleri 58. dakikada Dries Mertens ve 84. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

Napoli'de Eljif Elmas maça yedek kulübesinde başladı ve 80. dakikada oyuna girdi.

Ligde üç hafta galibiyet serisinin ardından kaybeden Napoli 66 puanda kaldı. Son 5 haftada kaybetmeyen ve 3. galibiyetini alan Fiorentina puanını 53 yaptı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Napoli, Roma'yı ağırlayacak. Fiorentina'nın konuğu Venezia olacak.

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