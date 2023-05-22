Napoli'nin favorisi Gasperini!

Napoli, teknik direktör Luciano Spalletti'nin görevden ayrılması durumunda takımın başına Gian Piero Gasperini'yi getirme kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Napoli'nin favorisi Gasperini!
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22 Mayıs 2023 20:05
Napoli, Luciano Spalletti'nin görevden ayrılması durumunda göreve getireceği yeni teknik adamı belirledi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, kulübün başkanı Aurelio De Laurentiis, yeni teknik direktör alternatifleri arasından Gian Piero Gasperini'de karar kıldığı kaydedildi.

Napoli'nin olası Gasperini senaryosunda 65 yaşındaki teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı. Gasperini'ye yıllık 4 milyon euro maaş verileceği belirtildi.

Öte yandan Atalanta'nın ise Gasperini'nin Napoli'ye gitmesi durumunda Torino'dan Ivan Juric ile sözleşme imzalamayı planladığı öne sürüldü.

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