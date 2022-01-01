Nance Jr. ameliyat olacak, en az 6 hafta yok

New Orleans Pelicans'ın yeni forveti Larry Nance Jr.'ın Cuma günü sağ dizinden ameliyat olmasının beklendiği açıklandı.



Nance, sağ dizinden Miami Heat'e karşı 5 Ocak'ta oynadığı maçta sakatlanmış, çekilen MR'da "önemli bir hasar" görülmemiş ve 6 Ocak tarihinde bir hafta içinde yeniden değerlendirileceği duyurulmuştu.



ESPN, 29 yaşındaki oyuncunun en az altı hafta parkelerden uzak kalmasının beklendiğini belirtti.



Pelicans'ın geçtiğimzi Salı günü gerçekleşen CJ McCollum takasının bir parçası olarak kadrosuna kattığı Nance'in, gelecek sezon kontratında 9.7 milyon dolarlık bir maaşı bulunuyor.



