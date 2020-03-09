Nagelsmann: 'Mourinho kadar kupa kazanamam'

Bundesliga takımlarından Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, Tottenham ile sahalarında oynayacakları ve 1-0 kazandıkları maçın rövanşı öncesi açıklamalarda bulundu.Nagelsmann açıklamasında, "Tottenham maçı özel olacak. Artık normalden daha fazla gergin değilim. İlk maçta iyi bir skor aldık. Gerçekten Tottenham karşısında yine kazanmak ve bir sonraki tur biletini almak istiyoruz" dedi.Jose Mourinho'ya övgüler yağdıran genç teknik adam, "Mourinho'ya karşı aldığım galibiyeti düşünmüyorum, Tottenham'ı geçmenin ne kadar güzel olacağını düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi, ben Mourinho'nun seviyesinden çok uzaktayım. Kariyerimde onun kadar kupa kazanacağımdan da şüpheliyim" ifadelerini kullandı.