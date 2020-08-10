Nagatomo ve Mehmet Ekici'yi aynı takım istiyor!

Galatasaray ile sözleşmesi biten Yuto Nagatomo ve Fenerbahçe ile kontratı sona eren Mehmet Ekici'ye aynı takım talip oldu.

Nagatomo ve Mehmet Ekici'yi aynı takım istiyor!
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10 Ağustos 2020 08:57
Türk asıllı teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki Hannover 96, Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Almanya Bundesliga 2 ekibi, yeni sezonda Bundesliga 1'e çıkmak adına iddialı bir kadro kurmak isterken Türkiye pazarından Mehmet Ekici'yi transfer etmek istiyordu. Hannover'in bir diğer hedefinin de Nagatomo olduğu öğrenildi.

Tecrübeli sol beki transfer listesine ekleyen Hannover, girişimlerine başlarken oyuncuya da transfer teklifi iletildi.




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