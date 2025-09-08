08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Gine Bissau-Cibuti
19:00
08 Eylül
Gine-Cezayir
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Libya-Swaziland
22:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00
08 Eylül
Malezya-Filistin
16:00
08 Eylül
Endonezya-Lübnan
16:30
08 Eylül
Kuveyt-Suriye
19:00
08 Eylül
Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn
19:30
08 Eylül
Çek Cumhuriyeti-Suudi Arabistan
20:15
09 Eylül
Yeni Zelanda-Avustralya
10:00
09 Eylül
El Salvador-Suriname
03:30
09 Eylül
Panama-Guatemala
04:30

MXWomen Türkiye etabını kazanan Fontanesi'nin hedefi Avusturalya'da şampiyonluk

MXWomen Türkiye etabını kazanan Fontanesi'nin hedefi Avusturalya'da şampiyonluk

calendar 08 Eylül 2025 13:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
MXWomen Türkiye etabını kazanan Fontanesi'nin hedefi Avusturalya'da şampiyonluk
XWomen Türkiye etabını kazanan Fontanesi'nin hedefi Avusturalya'da şampiyonluk
- İtalyan motokrosçu Kiara Fontanesi:
- "Afyonkarahisar'daki pistin zemini diğer yerlere göre biraz daha yatay olduğu için özel hazırlık yaptım"
- "Yarışların yapıldığı zemin çok güzel. Burada üçüncü yarışım. Üç yarışın ikisini kazandım"
AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - MXWomen'da (Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası) Türkiye etabını kazanan Kiara Fontanesi, Avusturalya'daki yarışı da birinci tamamlayıp şampiyon olmak istediğini söyledi.
Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Of Türkiye kapsamında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen MXWomen'ın birincisi İtalyan sporcu Fontanesi, AA muhabirine, "zafer mutluluğu" yaşadığını ifade etti.

Afyonkarahisar'da mücadelenin güzel geçtiğini dile getiren Fontanesi, "Yarışların yapıldığı zemin çok güzel. Burada üçüncü yarışım. Üç yarışın ikisini kazandım." dedi.

Afyonkarahisar'da yarışmanın çok keyifli olduğunu anlatan Fontanesi, diğer yarışlarla kıyaslandığında çok da farklı hazırlık yapmadığını dile getirdi.
Katıldığı bütün organizasyonlara "disiplinli" çalıştığını vurgulayan Fontanesi, şöyle konuştu:
"Afyonkarahisar'daki pistin zemini diğer yerlere göre biraz daha yatay olduğu için özel hazırlık yaptım. Bir sonraki yarışmamız Avusturalya'da olacak. Hedefim Avusturalya'daki yarışı birinci tamamlayıp kazanmak."
Fontanesi, Türkiye'deki diğer şehirleri de görmek istediğini sözlerine ekledi.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
