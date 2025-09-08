MXWomen Türkiye etabını kazanan Fontanesi'nin hedefi Avusturalya'da şampiyonluk

XWomen Türkiye etabını kazanan Fontanesi'nin hedefi Avusturalya'da şampiyonluk

- İtalyan motokrosçu Kiara Fontanesi:

- "Afyonkarahisar'daki pistin zemini diğer yerlere göre biraz daha yatay olduğu için özel hazırlık yaptım"

- "Yarışların yapıldığı zemin çok güzel. Burada üçüncü yarışım. Üç yarışın ikisini kazandım"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - MXWomen'da (Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası) Türkiye etabını kazanan Kiara Fontanesi, Avusturalya'daki yarışı da birinci tamamlayıp şampiyon olmak istediğini söyledi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Of Türkiye kapsamında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen MXWomen'ın birincisi İtalyan sporcu Fontanesi, AA muhabirine, "zafer mutluluğu" yaşadığını ifade etti.



Afyonkarahisar'da mücadelenin güzel geçtiğini dile getiren Fontanesi, "Yarışların yapıldığı zemin çok güzel. Burada üçüncü yarışım. Üç yarışın ikisini kazandım." dedi.



Afyonkarahisar'da yarışmanın çok keyifli olduğunu anlatan Fontanesi, diğer yarışlarla kıyaslandığında çok da farklı hazırlık yapmadığını dile getirdi.

Katıldığı bütün organizasyonlara "disiplinli" çalıştığını vurgulayan Fontanesi, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'daki pistin zemini diğer yerlere göre biraz daha yatay olduğu için özel hazırlık yaptım. Bir sonraki yarışmamız Avusturalya'da olacak. Hedefim Avusturalya'daki yarışı birinci tamamlayıp kazanmak."

Fontanesi, Türkiye'deki diğer şehirleri de görmek istediğini sözlerine ekledi.