Mustafa Muhammed için çarpıcı iddia!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve geleceği henüz netlik kazanmayan Mustafa Muhammed ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

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Mustafa Muhammed için çarpıcı iddia!
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09 Aralık 2021 09:09
Satın alma opsiyonunun süresi 31 Aralık'ta dolacak olan Mustafa Muhammed'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Mısır basını konuyla ilgili çok çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

GALATASARAY İLE TEMASA GEÇİLDİ

İddiaya göre Muhammed'in bonservisini elinde bulunduran Zamalek, Galatasaray ile temasa geçerek, "500 bin dolar verelim, opsiyonu kullanmayın" teklifini yaptı. Medyada çıkan haberde, Zamalek'in yıldız futbolcuyu Portekiz ekibi Sporting'e kiralamayı planladığı da yer aldı.

Sarı-kırmızılıların da teklife sıcak baktığı da belirtiliyor. Galatasaray'da yönetim eğer genç forveti takımda tutmak isterse 31 Aralık'a kadar bunu Zamalek'e bildirip 1 Haziran 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolar ödeme yapmak zorunda.




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