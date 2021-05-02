Mustafa Muhammed forvette 1 adım önde

Ligin Beşiktaş'tan sonra en çok gol atan takımı olan ancak son haftalarda gol yollarında zorlanan Galatasaray'da forvette kimin oynayacağı belirsizliğini koruyor.



Konya karşısında Muhammed ve oyuna sonradan dahil olan Falcao, etkisiz göründü. İlk 11'e girmeyi başaran Halil de düşüşte... Bugünkü maç öncesi Mısırlı forvet Mustafa Muhammed her şeye rağmen bir adım önde duruyor



Buna rağmen Fatih Terim'in sürpriz bir tercih de bulunabileceği de ifade ediliyor



