Mustafa Muhammed forvette 1 adım önde

Süper Lig'in 39. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk olacak.Forvette formaya yakın Muhammed görünüyor

Abone Ol
Mustafa Muhammed forvette 1 adım önde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2021 12:53
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Ligin Beşiktaş'tan sonra en çok gol atan takımı olan ancak son haftalarda gol yollarında zorlanan Galatasaray'da forvette kimin oynayacağı belirsizliğini koruyor.

Konya karşısında Muhammed ve oyuna sonradan dahil olan Falcao, etkisiz göründü. İlk 11'e girmeyi başaran Halil de düşüşte... Bugünkü maç öncesi Mısırlı forvet Mustafa Muhammed her şeye rağmen bir adım önde duruyor

Buna rağmen Fatih Terim'in sürpriz bir tercih de bulunabileceği de ifade ediliyor



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.