Mustafa Dalcı: "Oyunun hakkı 1 değil 3 puandı."

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Kocaelispor maçının ardından açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mustafa Dalcı: 'Oyunun hakkı 1 değil 3 puandı.'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2025 00:05
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.   Mustafa Dalcı, Kocaelispor deplasmanının her zaman zor olduğunu, rakiplerinin bulunduğu liderlik konumunun tesadüf olmadığını söyledi.

Dalcı, maç planlarının ilk yarıda tuttuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İlk yarı herhalde 3 ya da 4 ciddi pozisyonumuz vardı. Sadece bir tanesini değerlendirebildik. Biraz daha becerikli olsak daha rahat içeriye girebilirdik. İkinci yarı biraz daha karambole oyun vardı. 90 dakika boyunca 5 net pozisyonumuz var. Kocaelispor'un net pozisyonu yoktu. Oyun olarak istediğimiz oyunu oynadık. Puan ya da puanlar için geldik ama oynadığımız oyuna baktığımızda bu oyunun hakkı 1 değil 3 puandı."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery