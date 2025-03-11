Mustafa Dalcı: 'Oyunun hakkı 1 değil 3 puandı.'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mustafa Dalcı, Kocaelispor deplasmanının her zaman zor olduğunu, rakiplerinin bulunduğu liderlik konumunun tesadüf olmadığını söyledi.



Dalcı, maç planlarının ilk yarıda tuttuğunu belirterek, şöyle konuştu:



"İlk yarı herhalde 3 ya da 4 ciddi pozisyonumuz vardı. Sadece bir tanesini değerlendirebildik. Biraz daha becerikli olsak daha rahat içeriye girebilirdik. İkinci yarı biraz daha karambole oyun vardı. 90 dakika boyunca 5 net pozisyonumuz var. Kocaelispor'un net pozisyonu yoktu. Oyun olarak istediğimiz oyunu oynadık. Puan ya da puanlar için geldik ama oynadığımız oyuna baktığımızda bu oyunun hakkı 1 değil 3 puandı."



