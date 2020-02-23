Mustafa Cengiz'i Kadıköy'de Fenerbahçe Genel Sekreteri karşıladı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de derbiyi Ülker Stadı'nda takip etti.Mustafa Cengiz ve yöneticileri, statta Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan karşıladı.Derbinin başlamasına kısa süre kala geniş güvenlik önlemleri altında stada gelen Cengiz ve sarı-kırmızılı yöneticileri karşılayan Kızılhan'a, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt da eşlik etti.Öte yandan yaklaşık iki bin Galatasaray taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip ederek, takımlarını destekledi.