Mustafa Cengiz: 'Takımın yanında olmalıyız!'

Hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisi her açıdan büyük önem taşırken Galatasaray yönetimi de tam kadro tribünde olacak.
"TAKIMIN YANINDA OLMALIYIZ"
Yöneticilerle bir araya gelen Başkan Mustafa Cengiz, "Kadıköy'de her açıdan önemli bir maça çıkacağız. Bu zorlu maçta takımın yanında olmalıyız" ifadesini kullandı.
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"TAKIMIN YANINDA OLMALIYIZ"
Yöneticilerle bir araya gelen Başkan Mustafa Cengiz, "Kadıköy'de her açıdan önemli bir maça çıkacağız. Bu zorlu maçta takımın yanında olmalıyız" ifadesini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın