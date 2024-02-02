Muslera: "Şampiyonluk için yapmalıyız"

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Samsunspor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera: 'Şampiyonluk için yapmalıyız'
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02 Şubat 2024 22:14
Galatasaray'da Fernando Muslera, 2-0 kazanılan Samsunspor maçının ardından görüşlerindi aktardı.

Muslera, "Uzun yıllar sonra Samsun'a gelmek ve bu büyük takıma karşı oynamak zevkti. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Erken goller avantaj yakaladık. Kritik üç puanı almayı başardık." dedi.

Deneyimli eldiven ayrıca, "İşimize devam etmemiz ve maç maç gitmemiz gerekiyor. Şampiyonluk için bunu yapmalıyız. Galatasaray'ın amacı her zaman şampiyonluktur. Bunun için devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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