Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Dünya Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp ve Taha Akgül olmadan 9 madalya almak çok büyük bir başarı." dedi.Başkan Musa Aydın, AA muhabirine, Rıza ve Taha'nın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'ndan madalyasız dönmesini değerlendirdi.Samimi açıklamarda bulunan Aydın, "İşin neticesinin böyle olacağını görüyorduk. Perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Bu güreşçilerimiz çok koşturdular, konsantrasyonları bozuldu. Oraya açılışa, buraya panele, oraya konferansa gittiler. Televizyon programlarına katıldılar, derken güreşten spordan koptular. Çok magazin konusu oldular. Güreşçi sadece güreş yapacak." ifadelerini kullandı.Halkın, kariyerinde 8 Avrupa, 3 dünya şampiyonluğu, birer gümüş ve bronz olimpiyat madalyası bulunan Rıza ile 6 Avrupa, 2 dünya ve bir olimpiyat şampiyonluğuna sahip Taha'yı çok sevdiğini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:"Sporcularımızı sevdiklerinden, her yere davet ettiler. Sporcularımız da katıldılar. Buradaki konsantrasyon bozukluğu mindere yansıdı. Mindere dönüş yapamadılar. 'Bu bir yol kazası.' diyelim. Taha ve Rıza yenilmekle yok olup gitmediler. Tokyo'da zaten kendilerini gösterecekler. Bir musibet bin nasihattan daha iyidir. Buradan dersimizi alırsak, bizim için çok büyük bir kar. Bunlar hep şampiyon olsaydı biz Tokyo'da uyuyacaktık. Bunlar yine şampiyon olacak zannedecektik. Tedbirimizi alamayacaktık. Olimpiyatlardan önce böyle bir durumun olması tedbir alamamıza vesile oldu. Her şeyde bir hayır vardır. Rıza ve Taha, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."Aydın, yaşananlardan herkesin gereken dersi çıkaracağını dile getirerek, "Tedbirlerimizi alacağız. Hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı yapacağız. Tokyo'da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Teknik ekipte değişikliğe gidip gitmeyeceklerine yönelik soruya Aydın, şu yanıtı verdi:"Teknik kurulla durum değerlendirmesi yapacağız. Türk güreşinin başarılı olması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biz başarıya, madalyaya endeksli federasyonuz. Sporun doğasında zaten madalya, şampiyonluk var. Başarılı olmamız için her türlü tedbirimizi alacağız. Bütün arkadaşlarımız da bu konuda hemfikir. Birçok arkadaşımız geldi, 'Benim kellem gidecekse hazırım.' dedi. Biz, 'Teknik ekibi değiştireceğiz.' demiyoruz ama 'Değiştirmeyeceğiz.' de demiyoruz. Yani ne gerekiyorsa onu yapacağız."Musa Aydın, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde ettiklerini vurguladı.Toplam madalya sıralamasında 4. olduklarına dikkati çeken Aydın, "Rıza ve Taha olmadan 9 madalya almak çok büyük bir başarı. Bunu da görmek lazım." şeklinde konuştu.Kamuoyunun Rıza ve Taha'nın madalya kazanmasına alıştığına işaret eden Aydın, "Bunlar da insan. Zaman zaman böyle yol kazaları olabilir, yenilebilirler. Bunları da kabul etmek lazım. Geçmişte büyük şampiyonlarımız hep yenilmiştir. Ama önemli olan bu yenilgiden ders alıp, geleceğe, olimpiyatlara en güzel şekilde hazırlanmak. Mesele bu." açıklamasını yaptı.Aydın, kadınlarda Dünya şampiyonalarında ilk kez 3 madalya birden kazandıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:"Son dönemde büyük başarılara imza attık. Baktığımızda aslında 9 madalya gerçekten çok büyük başarı. Ancak Rıza ve Taha'nın yenilmesi bu başarıyı gölgeledi. Her zaman söylüyorum, serbest stilin çatısını Taha, grekoromenin çatısını Rıza tutuyor. Bunlar çöktüğü vakit, biz ne kadar başarılı olursak olalım kamuoyunda başarısız olarak görünecek. Diğer sporcularımızın galibiyeti basında yeterince yer almıyor. Taha ve Rıza'nın rakiplerinin belli olması dahi basında yer alıyor. Böyle bir durum var. Bütün medya mensuplarına söylüyorum, bizim sadece Rıza ve Taha şampiyonlarımız yok. Soner Demirtaş'ımız, Yasemin Adar'ımız, Metehan Başar'ımız var. Biraz da onlara yer verin."