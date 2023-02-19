Muriqi yıldızlaştı, Mallorca Villarreal'i yendi

La Liga'nın 22. haftasında Mallorca, sahasında Villarreal'le karşı karşıya geldi.



Visit Mallorca Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Mallorca 4-2 kazanırken Vedat Muriqi maçın yıldızı oldu.



Mücadelede Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kadewere, 45 ve 56. dakikalarda Dani Rodriguez ile 63. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Villarreal'de ise 21. dakikada Manu Trigueros kırmızı kart görürken 43. dakikada Morales ve 50. dakikada Chukwueze'nin kaydettiği goller teselliden öteye gidemedi.



Vedat Muriqi attığı golün yanı sıra 20. dakikada Kadewere'nin golünün de asistini yaparak dikkat çeken bir performansa imza attı.



Bu sonuçla Mallorca 31 puana yükselirken maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi. Villarreal ise 31 puanda kalarak 9. sıraya geriledi.





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