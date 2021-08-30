Murat Sancak: "Montella ile anlaştık!"

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Samet Aybaba'dan sona yeni teknik direktörü belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Murat Sancak: 'Montella ile anlaştık!'
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30 Ağustos 2021 15:51
Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Süper Lig ekibi, İtalyan Vincenzo Montella anlaşma sağladı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Teknik direktör Montella ile anlaştık." açıklamasını yaptı.

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörünün bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

Kariyerinde Roma, Sevilla ve AC Milan'ı da çalıştıran Montella, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'a görev yapmıştı.


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