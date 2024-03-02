Murat Özkaya: 'Kimse hakem konuşmasın!'

Bodrumspor-Eyüpspor maçında Arda Turan'a ve Uğur Demirok'a yabancı madde atıldı. Eyüpspor'un tecrübeli oyuncusu Uğur Demirok, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başkanlar maçta sahaya inerek gerginliği azaltmaya çalıştı.



Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, olaylı Bodrumspor-Eyüpspor maçıyla ilgili Haber Global'e konuştu.



Murat Özkaya'nın açıklamaları şöyle:



"Sporda bir gün hakeme yumruk, bir gün oyuncuya. Tribünlerdeki infial olaylara doğru giden bir yol haritasının içindeyiz. Biz yöneticiler dahil, hepimiz tüm hataları sahadaki hakemler yükleyip sonra suçumuz yok deyip sorumluluk almadan hayatımıza devam ediyoruz.



Hakem konuştukça hakemler hata yapmaya devam edecek. İstediğimiz bu mu? Futbolun ruhunu öldürmek mi? Biz ne yapmak istiyoruz? Türkiye'yi nereye götürüyoruz? Hatalarımızı sorgulamamız gerekiyor önce.



Fenerbahçe ve Galatasaray 240 kilometre koşuyor bir maçta. 4 hakem etrafında saatte bilmem ne kadar hızla koşan oyuncuları takip ediyor. Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyorlar. Biz suçlu diyoruz. En kolay suçlu. Savunma vermeyen, cevap hakkı verilmeyen hakemler. Yıl 2024. 1990'lar bitti artık. Türk futboluna hizmet eden herkes sağduyulu davranıp bir süre hakem konuşmasın.



Tabii ki kötü hakemse hakemliği bırakacak. Yanlışları varsa çıkacak ama herkes suçlu değil ya. Her hafta hakem, hakem."





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