Muhammed Ali Kupası'nın finalinin adı kondu

Muhammed Ali Kupası'nın finalinde Dorticos ile Briedis ringe çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Muhammed Ali Kupası'nın finalinin adı kondu
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25 Eylül 2020 12:38
Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) 91 kilo dünya şampiyonu Kübalı Yuniel Dorticos ile Dünya Boks Konseyi (WBC) elmas kemer sahibi Letonyalı Mairis Briedis, Muhammed Ali Kupası yarı ağır sıklet final maçında yarın Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Yapılan açıklamaya göre final yarın TSİ 21.55'te başlayacak ve boksseverler müsabakayı DMAX'te canlı izleyebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce iki kez ertelenen karşılaşmayı yapımcı ve spiker Bilgehan Demir anlatacak. 



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