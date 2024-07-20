Muğlaspor'da iki transfer daha

3. Lig ekibi Muğlaspor, Mustafa Köroğlu ile Tayfun Tatlı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğlaspor'da iki transfer daha
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20 Temmuz 2024 14:39
TFF 3'üncü Lig'e döndüğü yeni sezon öncesi hızlı hamlelerle kadrosunu büyük oranda şekillendiren Muğlaspor iki futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüp, son iki sezonu Turgutluspor'da geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Köroğlu ile Altınordu'nun geçen yıl Fatsa Belediyespor'da kiralık oynayan aynı yaştaki orta sahası Tayfun Tatlı'yı renklerine bağladı.

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