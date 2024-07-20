Muğlaspor'da iki transfer daha

TFF 3'üncü Lig'e döndüğü yeni sezon öncesi hızlı hamlelerle kadrosunu büyük oranda şekillendiren Muğlaspor iki futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.
Yeşil-beyazlı kulüp, son iki sezonu Turgutluspor'da geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Köroğlu ile Altınordu'nun geçen yıl Fatsa Belediyespor'da kiralık oynayan aynı yaştaki orta sahası Tayfun Tatlı'yı renklerine bağladı.
Yeşil-beyazlı kulüp, son iki sezonu Turgutluspor'da geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Köroğlu ile Altınordu'nun geçen yıl Fatsa Belediyespor'da kiralık oynayan aynı yaştaki orta sahası Tayfun Tatlı'yı renklerine bağladı.
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