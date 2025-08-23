Mourinho ve Conte'nin yanına Thomas Frank!

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, sahasında Tottenham'a 2-0 mağlup oldu.
Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank, bu galibiyetiyle birlikte Pep Guardiola'yı iki farklı takımla mağlup eden 3. teknik direktör oldu.
Listenin diğer isimleri Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte oldu.
Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank, bu galibiyetiyle birlikte Pep Guardiola'yı iki farklı takımla mağlup eden 3. teknik direktör oldu.
Listenin diğer isimleri Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte oldu.