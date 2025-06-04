Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 84 puan topladı ve sezonu 2. sırada bitirdi. Sarı-lacivertli takımın şampiyonluk hasreti toplam 11 seneye çıktı. Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kalan Kanarya'da Ali Koç ve yönetimine tepkiler sürüyor. Geleceği tartışma konusu olan Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…
EKİBİ GÖNDERİLDİ
Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Jose Mourinho'nun ekibi ile yollar ayrıldı, sportif direktör Mario Branco da gönderildi. Camiada büyük bir kesim yeni sezona Portekizli hoca ile başlanmaması düşüncesinde. Ancak 17 milyon Euro'luk tazminat, sarı-lacivertli yönetimi zorluyor.
PORTEKİZ'İN ISRARI…
İşte bu aşamada Portekiz Futbol Federasyonu'nun Mourinho isteği ve ısrarı, sarı-lacivertliler için umut ışığı yakayabilir. Uluslar Ligi yarı finalinde bu akşam 22.00'de Almanya ile Portekiz arasındaki mücadeleden çıkacak sonuç, F.Bahçe'yi de yakından ilgilendiriyor.
Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın, 62 yaşındaki hocayı ülkesinin başında görme arzusu artık bir sır değil. Ancak bu kez plan çok daha ciddi.
TEKLİFİ ARTIRACAKLAR
Takım yenilirse geçtiğimiz aylarda deneyimli çalıştırıcıya yıllık 4 milyon Euro teklif eden federasyon, bu rakamı artıracak. Portekiz'den gelecek ikinci ve güçlü bir teklif halinde, Mourinho'ya kolaylık sağlanacak. Sarı-lacivertli yönetim, süreci karşılıklı anlayış çerçevesinde yürütmeye hazır.
62 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Fenerbahçe'nin başında toplam 56 maça çıkan Mourinho, 35 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
EKİBİ GÖNDERİLDİ
Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Jose Mourinho'nun ekibi ile yollar ayrıldı, sportif direktör Mario Branco da gönderildi. Camiada büyük bir kesim yeni sezona Portekizli hoca ile başlanmaması düşüncesinde. Ancak 17 milyon Euro'luk tazminat, sarı-lacivertli yönetimi zorluyor.
PORTEKİZ'İN ISRARI…
İşte bu aşamada Portekiz Futbol Federasyonu'nun Mourinho isteği ve ısrarı, sarı-lacivertliler için umut ışığı yakayabilir. Uluslar Ligi yarı finalinde bu akşam 22.00'de Almanya ile Portekiz arasındaki mücadeleden çıkacak sonuç, F.Bahçe'yi de yakından ilgilendiriyor.
Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın, 62 yaşındaki hocayı ülkesinin başında görme arzusu artık bir sır değil. Ancak bu kez plan çok daha ciddi.
TEKLİFİ ARTIRACAKLAR
Takım yenilirse geçtiğimiz aylarda deneyimli çalıştırıcıya yıllık 4 milyon Euro teklif eden federasyon, bu rakamı artıracak. Portekiz'den gelecek ikinci ve güçlü bir teklif halinde, Mourinho'ya kolaylık sağlanacak. Sarı-lacivertli yönetim, süreci karşılıklı anlayış çerçevesinde yürütmeye hazır.
62 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Fenerbahçe'nin başında toplam 56 maça çıkan Mourinho, 35 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
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