MotoGP'de Katar Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun dördüncü ayağı, 5.380 kilometrelik Lusail Uluslararası Pisti'nde 22 tur üzerinden yapıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Marc Marquez'in 41.29.186'lık derecesiyle ilk sırada bitirdiği yarışta, Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia liderin 4.535 saniye ardında ikinci, Pertamina Enduro VR46 Racing Team ekibinden İtalyan Franco Morbidelli de liderin 6.495 saniye ardından üçüncü oldu.
Sezonun beşinci yarışı İspanya Grand Prix'si, 27 Nisan'da koşulacak.
Pilotlar klasmanı
1. Marc Marquez (İspanya): 123 puan
2. Alex Marquez (İspanya): 106
3. Francesco Bagnaia (İtalya): 97
4. Franco Morbidelli (İtalya): 78
5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 48
Marc Marquez'in 41.29.186'lık derecesiyle ilk sırada bitirdiği yarışta, Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia liderin 4.535 saniye ardında ikinci, Pertamina Enduro VR46 Racing Team ekibinden İtalyan Franco Morbidelli de liderin 6.495 saniye ardından üçüncü oldu.
Sezonun beşinci yarışı İspanya Grand Prix'si, 27 Nisan'da koşulacak.
Pilotlar klasmanı
1. Marc Marquez (İspanya): 123 puan
2. Alex Marquez (İspanya): 106
3. Francesco Bagnaia (İtalya): 97
4. Franco Morbidelli (İtalya): 78
5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 48