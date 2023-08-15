Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey'nin, James Harden'ın kendisine "yalancı" demesine "şaşırmadığı" bildirildi.



Yerine getirilmeyen vaatler ve kırılan güveni sonrasında Harden, 76ers ile tüm bağlarını koparmaya çalıştığı süreçte Morey'yi herkesin bilmesini isteyeceği bir şekilde "yalancı" olarak ifşa etmişti.



Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey ise, Morey'nin bu son gelişmelere hiç şaşırmadığını kaleme aldı:



"Bir lig kaynağı, Morey'nin Harden'ın yorumlarına ve geçtiğimiz hafta sonu Sixers'ın uygun bir anlaşma bulamadığına dair kendisine bilgi verilmesine karşılık menajerinin tepkisi göz önüne alındığında, her şeyi kişiselleştirme girişimine hiç şaşırmadığını söyledi."



Morey ve Sixers kısa süre önce tüm takas görüşmelerini durdurmuş ve Harden için bir anlaşma bulmaya çalışmaktan fiilen vazgeçmişti. Ancak sözleşmesinin son yılındaki opsiyonu kullanan Harden'ın bu sezon oynamak istediği takdirde gidebilecek başka bir yeri bulunmuyor.



