Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'de Mamadou Sakho için karar verildi.



Foot Mercato'da yer alan habere göre, teknik direktörü Michel Der Zakarian ile kavga eden Fransız futbolcunun pazartesi günü antrenmana çıktığı aktarıldı.



33 yaşındaki futbolcunun, antrenman sırasında iki personel tarafından gözetim altında tutulduğu aktarıldı. Sakho için iddia edildiği gibi sözleşme fesih gibi bir durumun olduğu vurgulandı.



NE OLMUŞTU?



L'Equipe, Montpellier'de geçtiğimiz hafta salı günü yapılan antrenmanda Sakho'nun teknik direktör Michel Der Zakarian ile fiziksel olarak kavga ettiğini duyurmuştu.



Bu gelişmenin ardından Sakho'nun sözleşmesinin feshedilebileceği öne sürülmüştü.



Teknik direktör Michel Der Zakarian, konuyla ilgili olarak "küçük bir olay" ifadesini kullanırken, Sakho'dan olayla ilgili bir açıklama gelmemişti.



Sakho, 29 Ekim'de ligde oynanan Toulouse karşılaşmasında da maç kadrosunda yer almamıştı.



