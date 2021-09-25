Monchengladbach - Dortmund maçı canlı olarak Tuttur'da

MONCHENGLADBACH - DORTMUND MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bundesliga'nın 6. haftasında Dortmund ile Mönchengladbach kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Mücadelede Monchengladbach'ın galibiyetine 3,40'lık oran verilirken Dortmund'un galibiyetine 1,55, beraberliğe 3,75, 2,5 ALT'a 2,70 ve 2,5 ÜST'e ise 1,25'lik oran uygun görüldü.Karşılaşmada ilk golü Monchengladbach'ın atmasına 1,98'lik oran açıklanırken ilk golü Dortmund'un atmasına 1,42 ve gol olmaz seçeneğine ise 26,00 oran açıklandı.Monchengladbach - Dortmund maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,27 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 2,55 olarak duyuruldu.300 TL'ye kadar %10 ilk yatırım bonusuyla en kral sensin!Hemen üye ol, ilk yatırımını yap ve kuponunu oyna, kazanmaya hemen başla!