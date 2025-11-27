Monaco, Sebastien Pocognoli ile aradığını bulamadı!

Sezona Adi Hütter ile başlayan Monaco, 55 yaşındaki teknik adam ile ekim ayında yollarını ayırmasının ardından göreve Sebastien Pocognoli'yi getirdi.Fransız ekibi, Hütter sonrası göreve gelen Sebastien Pocognoli ile de şu ana kadar aradığını bulamadı.Monaco, Sebastien Pocognoli yönetiminde 9 maça çıktı. Fransız ekibi, bu maçlarda 3'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı. Fransız temsilcisi, Pocognoli yönetiminde Ligue 1'de altı maç sonunda maç başına sadece 1,17 puan ortalaması yakaladı. Hütter'in ise ligdeki puan ortalaması 1.86'ydı.Pocognoli, tüm turnuvalarda ise 1,33 puan ortalaması yakaladı. Pocognoli, Ekim 2018 - Ocak 2019 dönemi arasında Monaco'yu çalıştıran ve 0.95 puan ortalaması yakalayan Thierry Henry'den sonra en kötü performansa imza attı.Pocognoli'nin bu performansı sonrası 38 yaşındaki genç teknik direktörün geleceği de tartışılmaya başlandı.Fransız medyası, hafta sonunda Paris Saint-Germain ile oynanacak maç öncesi Pocognoli ile ayrılığın zor olduğunu ancak Belçikalı teknik adamın bu performansının devam etmesi halinde Monaco'nun devre arasında planlarını yeniden gözden geçirebileceğini öne sürdü.Pocognoli yönetimindeki Monaco, hafta sonunda sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Pafos ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fransız temsilcisi, Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında 9 Aralık'ta ise sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.