Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 2. etabında finaller sona erdi

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 2. etabında final yarışları yapıldı.



Atlı Spor Kulübünde düzenlenen ve 18 kadın ile 18 erkek sporcunun yarıştığı 2. etap finallerini kadınlarda Litvanyalı Leva Serapinaite, erkeklerde Mısırlı Mohanad Shaban birinci sırada tamamladı.



Eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etaplarından oluşan yarışta 1386 puan toplayan Leva Serapinait zirvenin sahibi olurken, Almanya'dan Rebecca Langrehr 1384 puanla ikinci, Meksikalı Mariana Arceo da 1380 puanla üçüncü sırayı aldı.



Erkeklerde 1527 puan toplayarak ilk sırayı alan Mohanad Shaban'ı, Güney Kore'den Woongtae Jun 1510 puanla ikinci, Mısır'dan Ahmed Elgendy ise 1500 puanla üçüncü sırada takip etti.



Organizasyonun son gününde yarın karışık bayrak yarışı yapılacak.



Karışık bayrak yarışında Türkiye'yi İlke Özyüksel ve Buğra Ünal temsil edecek.





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