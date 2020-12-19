Mitroglou ülkesine dönme kararı aldı

Kariyerinde düşüş yaşayan Yunan forvet Konstantinos Mitroglou, yeniden ülkesine dönmeye hazırlanıyor.



Bir dönem Galatasaray'da kiralık oynayan ve sonrasında geçen sezon Hollanda'nın PSV takımına kiralanan Mitroglou, çıktığı 13 lig maçında 1 gol atarak hayal kırıklığı yaşatmıştı. Yunan basını, Mitroglou'nun yeniden yıldızının parladığı Olympiakos'a Ocak ayında dönebilmek için görüşmeler yaptığını iddia etti.



Bu sezon başında yeniden kulübü Marsilya'ya dönen Mitroglou, teknik direktör Andre-Vilas Boas'ın gözüne giremeyerek kadronun dışında tutuldu ve tek bir maça dahi çıkamadı.



Yunan forvet Galatasaray'a transfer olduğu yarım sezonda ise çıktığı 9 maçta 289 dakika süre alabilmiş ve 2 gol 1 asist üretmişti.



