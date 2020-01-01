Mitchell ve Gobert'in ilişkisi "harika" bir durumda!

Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e göre Utah Jazz yıldızları Donovan Mitchell ve Rudy Gobert'in Orlando bubble'ının içinde 'harika' bir ilişkisi olduğu bildirildi.



Mitchell ve Gobert'in Mart ayında, her iki oyuncunun da koronavirüs testi pozitif çıktığı zaman aralarının bozulduğu belirtilmişti.



Görünüşe göre iki oyuncu arasındaki ilişki, o zamandan beri gelişmiş durumda.



Mannix, durumu şu şekilde rapor etti:



"Bariz bir pozitif durum: Mitchell ile Rudy Gobert arasındaki ilişki yeniden düzeldi. Takım kaynakları, iki yıldız arasındaki havayı son iki ay içinde 'harika' olarak nitelendirdi. Her ikisi de geçen Mart ayında, Mitchell ve Gobert'in KOVID-19 için pozitif test sonucu almasıyla ortaya çıkan dramayı artık geride bırakmış gibi görünüyordu ve Gobert, koronavirüs söz konusu olduğunda yaptığı pervasızlığı da kabul ediyordu. İkisi hiçbir zaman en iyi arkadaş olmasalar da, tüm anlatılanlara bakılırsa, Utah'ın iki temel taşının arası iyi durumda."



Mitchell, Gobert ve Utah Jazz ekibi, Denver Nuggets tarafından kayda değer bir birinci tur playoff serisinde (4-3) elenmişti.



